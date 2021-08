L’inviato degli Stati Uniti per l’Afghanistan, Zalmay Khalilzad, è partito per Doha, in Qatar, per una missione di tre giorni nella quale esorterà i talebani ad arrestare la loro poderosa offensiva militare e negoziare un accordo politico, come nei patti. Una missione quasi impossibile, considerato che i fondamentalisti islamici nella loro avanzata, cominciata dopo l’inizio del ritiro, a maggio, delle forze internazionali, hanno già preso il controllo del 65% del territorio afghano e si sono già infiltrati nella capitale Kabul dove hanno compiuto attentati e scatenato sparatorie. Washington sta correndo ai ripari, come si suol dire, quando i buoi sono già scappati. In 20 anni di presenza militare in Afghanistan le truppe USA e quelle degli altri Paesi NATO si erano illuse di aver formato un...