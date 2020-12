La crisi sanitaria, che stiamo vivendo da troppi mesi, fa emergere pulsioni autoritarie nei contesti più diversi. Naturalmente queste pulsioni hanno maggior successo nelle istituzioni nelle quali la democrazia è più debole, quali l’Unione europea.

La fine del 2020 trova la democrazia in Europa indebolita dall’uscita della Gran Bretagna, riluttante ad accettare l’approccio dirigistico delle istituzioni europee, brillantemente discusso da Carlo Lottieri sul «Corriere del Ticino» dell’11 dicembre.

Come se non bastasse, l’urgenza di sbloccare gli interventi promessi, bloccati da Polonia e Ungheria, ha portato al congelamento delle salvaguardie fondamentali delle democrazie occidentali per i prossimi anni. È stata infatti introdotta una procedura bizantina per accertarne eventuali violazioni, rinviando...