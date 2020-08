Non soltanto con questo Governo, particolarmente inattivo al riguardo, ma anche con quelli precedenti il vero motore della politica estera italiana nel Mediterraneo (e in parte anche in Africa) non è il ministero degli Esteri ma l’ENI, la compagnia petrolifera statale fondata nel 1953 da Enrico Mattei. La notizia dell’incontro mercoledì scorso a Tripoli dell’amministratore delegato dell’ENI, Claudio De Scalzi, con il primo ministro Fayez al-Sarraj e con il presidente della NOC (National Oil Company), la compagnia petrolifera nazionale libica, per discutere «della situazione generale della Libia in questo periodo difficile» era il segno che qualcosa stava cambiando. Il comunicato diffuso al termine dell’incontro dalla NOC, un’azienda che ben difficilmente potrebbe funzionare senza la collaborazione...