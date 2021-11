Con il via libera del Tribunale federale alla Legge sul salario minimo è venuta a cadere anche la residua (seppur flebile) incertezza che metteva in dubbio la tenuta della normativa accolta dal popolo nel 2015. Dal prossimo mese il salario minimo dovrà essere rispettato e occorrerà passare dal dire al fare. Poco importa come la si pensi, non ci siamo mai nascosti e ribadiamo il timore che il meccanismo che mira a scongiurare il versamento di salari lordi al di sotto dei 19-19,50 franchi l’ora, farà la felicità dei frontalieri, ma non dei residenti. Ma questa è ormai aria fritta, perché c’è il momento della campagna, quello delle decisioni e quello della loro applicazione. Siamo al dunque e rivangare il passato non serve a nulla e a nessuno, solo l’esperienza dei prossimi anni ci dirà se il...