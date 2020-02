I repubblicani americani attraversano un momento di fulgore, come non capitava dai tempi di Ronald Reagan. Al contrario, gli avversari democratici impersonano le caratteristiche degli «underdog», i poveri disagiati di cui la sorte ha dimenticato di occuparsi. Il discorso sullo stato dell’Unione di martedì notte nonché l’assoluzione dalla messa in stato d’accusa (impeachment) del...