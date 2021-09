Dallo scorso 3 agosto è iniziato in Italia il «semestre bianco», ossia il periodo, corrispondente agli ultimi sei mesi del suo mandato, in cui a norma della vigente Costituzione il presidente della Repubblica Italiana non può più sciogliere le Camere e indire votazioni per il loro rinnovo anticipato. Perde cioè il più consistente dei suoi poteri, in un certo senso l’unico a essere davvero esecutivo. Gli altri infatti - quello di garante della Costituzione e quello di rappresentante dell’unità nazionale - in pratica possono esprimersi soltanto in forma di suggerimenti, seppure assai autorevoli.

Il semestre bianco è perciò un periodo in cui i partiti, tradizionalmente molto forti in Italia, sono più forti che mai. Resta da vedere se lo saranno anche adesso nella situazione di profonda crisi nella...