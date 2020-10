Inutile girarci attorno. L’impresa di Rafael Nadal a Parigi, l’ennesima sulla terra rossa, fa riemergere non soltanto la rivalità travestita da amicizia fra lo spagnolo e sua maestà Roger Federer ma anche, anzi soprattutto, l’eterna domanda: chi è più forte fra i due? Al netto delle partigianerie, di un certo sciovinismo di fondo e della presenza, ingombrante, di Novak Djokovic quale terzo incomodo, in ballo c’è altresì la definizione di campione più grande in assoluto, rimanendo al tennis. Di tutte le epoche, già, sebbene i confronti fra decenni differenti – vuoi per il materiale usato, vuoi per i metodi di allenamento o ancora per un’organizzazione meno professionale del circuito anni fa – vengano puntualmente snobbati da ex tennisti, commentatori e giornalisti al seguito.

La domanda riemerge...