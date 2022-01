All’arrivo dell’istrionico Boris Johnson al mitico numero 10 di Downing Street, i nemici la ribattezzarono subito Clowning Street. Due anni dopo, il «partygate», ovvero lo scandalo delle feste ad alto tasso alcolico in pieno lockdown, che minaccia di travolgere il premier, suggerisce un aggiornamento della toponomastica. Boozing Street, la Via della Sbronza.

Intendiamoci, nessun inglese che si rispetti si scandalizzerà mai per una bella bevuta. Le sere del fine settimana a Londra sono uno slalom tra ubriachi, risse e ambulanze. Alla vigilia delle Olimpiadi del 2012, mi capitò di intervistare Johnson, allora sindaco della capitale: come pensa di arginare questo grave problema?, gli chiesi. E lui, beffardo come al solito: «Sì, ho sentito che negli ultimi tempi si è lamentata una carenza di...