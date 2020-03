Ci troviamo in una situazione del tutto nuova, che mai avremmo immaginato di vivere. Increduli e frastornati, attendiamo con trepidazione e anche con tanta pazienza la notizia che questo incubo chiamato COVID-19 diventerà presto solo un brutto seppur indelebile ricordo. È pure un momento in cui si ha maggior tempo a disposizione. Qualcuno fa notare, sarcasticamente ma non troppo, che vi è un grande spreco di sole – queste giornate sono belle e calde, già primaverili, ma non possono essere godute appieno dovendo restare a casa in ossequio alle sacrosante direttive – e mai come oggi quasi tutti ci sentiamo in dovere di commentare tutto, che poi significa commentare una cosa sola: il coronavirus e gli argomenti ad esso collegati.

Sebbene si susseguano gli appelli delle autorità alla cernita accurata...