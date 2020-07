Mentre i colleghi del calcio già corrono, faticano e sudano sui campi svizzeri da ormai alcune settimane, i giocatori di hockey stanno portando avanti una preparazione a secco piena zeppa di incertezze. Ancora non si sa se, quando e come ripartirà la prossima stagione. Regna un silenzio pesante, a meno di un mese dalla ripresa degli allenamenti sul ghiaccio, tradizionalmente fissata per inizio agosto. Già, la Lega per ora tace. Sperava probabilmente che prima di concedersi le vacanze estive il Consiglio federale fornisse qualche nuova informazione riguardo al numero di spettatori ammessi ad un evento sportivo. Ed invece nulla: si rimane al massimo di mille tifosi, almeno fino al 31 agosto. Ma ovviamente non si potrà attendere così a lungo ed è bene ricordare che il campionato dovrebbe iniziare...