Fedele al suo ruolo di personaggio imprevedibile e senza peli sulla lingua della politica cantonale e federale, nei giorni scorsi il consigliere di Stato ginevrino Mauro Poggia ha lanciato un siluro contro la gestione della crisi della pandemia da parte della Confederazione. Mentre i Governi cantonali e la grande maggioranza dei politici svizzeri hanno cantato fin qui nel coro dei turiferari dell’operato del Governo federale (in alcuni casi nascondendo le perplessità, il disappunto o le critiche), il consigliere di Stato ginevrino responsabile sia della salute che della sicurezza e dell’impiego ha lanciato un siluro contro Berna. «La Confederazione non è stata all’altezza del ruolo che ci si aspetta da uno Stato centrale. Ha talmente delegato compiti ai Cantoni che non è più capace di gestire...