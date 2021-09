Certi ritmi entrano in vena in alcuni momenti della vita e lì rimangono. A noi che abbiamo già vissuto un po’, resta sulla rétina della memoria il sirtaki di «Zorba il greco», celebre film del 1964, una musica e una danza liberatorie sulla sabbia chiara di una riva di mare a Creta. Pochi giorni fa è morto ad Atene l’autore della colonna sonora di quel film, Mikis Theodorakis, il più grande compositore greco contemporaneo. Aveva 96 anni, fu autore e direttore d’orchestra, compose musica sinfonica, leggera e da film sulle tracce del folclore autentico e di antiche radici. Fu anche un resistente civile, combatté contro i fascisti italiani in Grecia e poi contro la «dittatura dei colonnelli» fra il 1963 e il 1973, subendo carcere, torture e l’esilio. Nel finale di quel grande film (tre premi Oscar,...