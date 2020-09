Sono un po’ deluso, io già pregustavo questo fine settimana di calcio e da tempo mi ero evidenziato con lo Stabilo Boss una partita: Balerna-Monthey, match valido per i 16esimi di Coppa Svizzera. La Coppa, soprattutto nelle sue fasi iniziali, mi gasa a dismisura. Piccoli Davidini che affrontano il Golia di turno. E un paese intero sugli spalti a spingere i propri beniamini. Sì, il Monthey non è il Real Madrid, ma questo significava che i momò potevano farcela, e arrivare davvero a sfidare una corazzata del nostro calcio. A Balerna la musica era già pronta, così come la griglia e la spina per le birrette. Sì, perché per le società una partita del genere è anche un buon modo per fare cassetta, ovviamente rispettando le misure sanitarie. E invece niente bratwurst fumante. La gara è stata rinviata...