Cosa chiedere di più a questo Lugano? La salvezza, a meno di cataclismi, dovrebbe ormai essere in cassaforte. Missione compiuta, insomma. I bianconeri – ed è già un primo risultato concreto – non possono più arrivare ultimi e nella peggiore delle ipotesi dovranno meritarsi la conferma in Super League attraverso lo speraggio con la seconda della Challenge. Un’ipotesi invero piuttosto remota: da un lato perché la squadra di Maurizio Jacobacci ha dimostrato di poter andare a punti contro tutti, dall’alto di una buona organizzazione tattica e di un lodevole spirito di sacrificio collettivo. Sa giocare un buon calcio, questo Lugano. Dall’altro il vantaggio su Thun e Sion – che si ruberanno punti tra di loro nello scontro diretto in programma questa sera in Vallese – lascia dormire sonni piuttosto...