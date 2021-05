Il lungo week end alle spalle ci ha mostrato le molteplici facce del Ticino, del suo territorio e dei suoi attori protagonisti. A partire dal meteo, con un sabato in chiaroscuro, una domenica da cartolina e un lunedì uggioso. Domenica le località turistiche si sono riempite come non accadeva dai bei tempi pre-coronavirus, ad esempio Morcote, quella piccola e preziosa perla del nostro cantone, pullulava di svizzero tedeschi tornati ad occupare le terrazze sul lago Ceresio da mattina a sera. Quello specchio d’acqua limpida sul quale i battelli sono tornati a fare registrare il tutto esaurito e che, come d’incanto, ha visto tornare un numero considerevole d’imbarcazioni d’ogni genere, con qualche temerario a cimentarsi nei primi tuffi di una stagione estiva che non è ancora scoppiata. Ma le premesse,...