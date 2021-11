I vecchi – che poi nella realtà non lo sono affatto – nel mondo dello sport fanno sempre sensazione quando eccellono. Forse perché lo sport è legato al giovanilismo, alla freschezza, alla spensieratezza che è un buon viatico per i risultati. E poi il nuovo piace di più, è innegabile. Ma i fenomeni vanno oltre queste sbrigative considerazioni, perché esaltano proiettandoci in una dimensione diversa, fatta di poesia ma anche di impegno inteso come esempio a non desistere. Avete presente l’effetto di Ibrahimovic nel Milan? O ciò che tuttora rappresenta Federer per il tennis? Entrambi sono nati nel 1981. Proprio come Fernando Alonso, che all’inizio dell’anno, dopo scorribande a Indianapolis e alla Dakar, è tornato in Formula 1 e domenica ha compiuto la memorabile impresa di riassaporare la gioia...