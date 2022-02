Dopo la medaglia d’oro di Beat Feuz nella discesa, ecco quella – altrettanto splendida – di Lara Gut-Behrami nel superG. È lo sci alpino a regalarci per ora le maggiori soddisfazioni in queste Olimpiadi di Pechino. Normale, considerando la tradizione elvetica nella disciplina, anche se si poteva pensare che gli sport introdotti negli ultimi anni per attirare le nuove generazione potessero, un giorno, operare una sorta di sorpasso. Certo, sono arrivati i bronzi di Jan Scherrer nell’half-pipe e di Mathilde Gremaud nel freestyle, ma lo sci rossocrociato conferma di essere vivo e vegeto. E di sapersi adattare all’evoluzione dei tempi e delle mode. Al sorriso smagliante di Lara si è aggiunto quello altrettanto solare di Michelle Gisin: in lacrime dopo lo slalom, l’obvaldese ha trovato la forza mentale...