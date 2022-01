Riguardo l’importanza del libero giornalismo in un sistema democratico l’economista statunitense e premio Nobel Joseph Stiglitz ha scritto che «L’informazione è un bene pubblico e in quanto bene pubblico ha bisogno del sostegno pubblico». Constatazione innegabile nella realtà di tutti i giorni, finanche lapalissiana, che da più parti però si tende a delegittimare, criticando quelle misure di sostegno pubblico (in parte già in vigore in Svizzera dagli anni Novanta, attraverso un sostegno indiretto alla distribuzione dei giornali) sulle quali saremo chiamati a esprimerci il prossimo 13 febbraio nell’ambito della votazione federale. Tali critiche, quando non sono infondate o interessate, rivelano una preoccupante miopia democratica.

Il panorama mediatico del nostro Paese è senza dubbio preoccupante....