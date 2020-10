Domenica festeggerà 14 anni, ma la ragazzina va di corsa. Forse troppo. E chissà se troverà il tempo per celebrare il compleanno come fanno tutti i suoi coetanei. Probabilmente no, perché per ora la basilese Kimmy Repond ha in mente una sola cosa: il pattinaggio. Che, per dirla con lei, «non è solo uno sport, è la mia vita».

Lo scorso fine settimana Kimmy ha gareggiato a Bellinzona nella Ticino Cup davanti a pochi intimi. E ha stravinto, come le capita sempre quando pattina in Svizzera, dove si esibisce (si esibiva, prima che arrivasse la pandemia) anche dinnanzi a platee stracolme di gente, come a Zurigo lo scorso febbraio quando è stata scritturata da Art on Ice. Kimmy è un fenomeno, sotto tutti i punti di vista. Quando pattina dimostra un talento immenso, che fa dire all’ex campionessa mondiale...