Viviamo in un mondo dai tratti sfigurati, in alcuni momenti irriconoscibile e pervaso da una straordinarietà che non possiamo né tantomeno vogliamo considerare definitiva. Il coronavirus ha cancellato i grandi eventi, ha svuotato piazze e stadi, ha fatto chiudere in anticipo i campionati sportivi: ci ha lasciato senza parole, talvolta senza fiato, e con la mascherina ben appiccicata sul volto. Se tutto questo oggi fosse messo in scena, sarebbe senza dubbio una pièce legata al teatro dell’assurdo, qualcosa di profondamente surreale, perfino tragicómico. È l’incubo diventato all’improvviso realtà, una vicenda che solo artisti di genio e di grande umanità avrebbero potuto immaginare e raccontare nei dettagli. È di opere di questo genere, catartiche e rasserenanti, che sentiamo ora il bisogno:...