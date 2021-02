Nella loro secolare seppur giovane storia, gli Stati Uniti hanno da sempre convissuto con la «wilderness», lo stato naturale nel suo aspetto più selvaggio. Il concetto di frontiera è nato proprio sulla capacità dell’uomo di domare forze allo stato brado. Eppure ancora oggi esiste un’America estremamente vulnerabile che va in tilt di fronte a estreme calamità naturali. Ne è una prova l’emergenza in cui si trova tuttora lo Stato del Texas, praticamente in ginocchio dopo che il gelo eccezionale ha messo in crisi il suo sistema elettrico e idrico. Appaiono quindi ancora più surreali le immagini di uno Stato piegato, dove la popolazione, più abituata a vedere fiorire i cactus che alla neve e alle strade ghiacciate, ha dovuto ricorrere a bruciare legna per scaldarsi o a sciogliere la neve per far...