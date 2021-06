Caro Vlado,

nel mio quartiere c’è fermento, ma soprattutto tanta inquietudine in vista della partita di stasera. La Gemma, che anni fa aveva fondato un fans club in onore del nostro ex-capitano Stephan Lichtsteiner, ha invitato i vicini di casa, sta preparando vagonate di stuzzichini vegani e ha chiesto al Gigi, suo marito, di piazzare il «bimer» in terrazza e proiettare la partita tra Svizzera e Italia sulla parete di casa in formato XXL. Convinta che a Roma avreste avuto le vostre carte da giocare, aveva invitato in tempi non sospetti anche la famiglia Trisciuzzi, orginaria di Savelletri (Puglia), sperando di vedere la Gina a fine partita con una faccia da pesce lesso. Adesso però, dopo aver seguito la tua squadra nelle ultime amichevoli e al debutto contro il Galles, la Gemma non si sente più tranquilla e teme di finire la serata con la coda tra le gambe.

Lasciamo stare i voli pindarici, i sogni di grandeur: a noi , per il momento, basterebbe arraffare la qualificazione agli ottavi, evitando un’amputazione affettivamente dolorosa e gli italici sfottò, ma se stasera contro gli azzurri finisce in vacca, con quale spirito ti giochi il passaggio di turno a Baku contro gli invasati ottomani? Diciamocela tutta, caro Vlado: occorre cambiare marcia, rivedere un sistema di gioco che a noi del quartiere sembra un po’ il tiki-taka dei rösti. A noi non frega nulla del possesso palla, del quale siamo stati maestri già all’Europeo francese e al Mondiale russo, che poi sappiamo com’è finita: fuori agli ottavi, e non contro la crème de la crème del calcio, ma per mano di polacchi e svedesi, squadre scese in campo indossando le salopette. Smettiamola di dirci che siamo belli e bravi: nel calcio conta segnare un gol più dell’avversario e a volte per riuscirci occorre essere cinici e cattivi. Ma poi, belli e bravi quando e dove? Nessuno ha mai rimpianto la nostra eliminazione da un torneo, lagnandosi per la perdita del nostro gioco, che è incapace di regalare emozioni, confinato com’è dentro un sistema che sembra concepito per mettere al bando il rischio e la spontaneità creativa. Il nostro calcio si esprime di preferenza per linee orizzontali, è troppo prevedibile perché quasi mai i centrocampisti si assumono il rischio di cercare la verticalizzazione, più preoccupati di chiudere gli spazi all’avversario che si aprirli per i compagni, quasi non si fidassero della difesa. Senza contare che quasi mai riusciamo a cambiare ritmo durante la partita.

Noi del quartiere stiamo tutti col Gigi, che si vanta di essere stato un buon allenatore, e ha sentenziato che Xhaka contro il Galles non è riuscito a essere nè carne nè pesce. Ha trotterellato in mezzo al campo senza uscire mai dalla sua comfort zone, non ha effettuato un passaggio decisivo, non è riuscito a mettere il suo timbro sulla partita della squadra. Sappiamo perfettamente che ogni allenatore costruisce la propria squadra coi giocatori che si ritrova nella rosa, ma questa squadra sembra giocare col freno a mano tirato e abbiamo il sospetto che dietro non ci siano solo le colpe dei calciatori, ma anche la filosofia di chi la dirige. Non è stasera, in casa dell’ambiziosa Italia, che la Svizzera deve ribaltare il suo credo e immolarsi giocando a viso aperto, ma ci piacerebbe, caro Vlado, che tu facessi capire ai tuoi che nel calcio senza un pizzico di follia, senza coraggio e senza fantasia, non si fa risultato. La Gemma dice che Xhaka e Shaqiri sono due ragazzi viziati (ne dice di peggio, riferendosi alla loro origine, ma sorvoliamo...) e saprebbe lei come fare per riportarli alla realtà. Lungi da noi chiederti di darle retta: tu sei il capo, ma per favore, fa in modo che almeno su qualche contropiede la tua squadra allenti le briglie, tiri fuori il colpo di genio, getti il cuore oltre l’ostacolo. Non farci vergognare di essere svizzerotti.

Buona fortuna Vlado.

