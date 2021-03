La non sempre chiara strategia di approvvigionamento e di somministrazione dei vaccini da parte del nostro Paese continua a tenere banco, a maggior ragione in un periodo come questo, di quasi primavera, che si vorrebbe denso di riaperture e sul quale, invece, continuano ad aleggiare forti preoccupazioni, con lo spettro della terza ondata sempre più presente, anche nelle parole pronunciate ieri dal Consiglio federale.

È assodato che immunizzazioni e misure d’allentamento devono avanzare di pari passo affinché il sistema sanitario non vada incontro ad un disastro. Ma proprio qui si incunea il grave ritardo accumulato da Berna nella fase di approvvigionamento dei vaccini, al quale si sta cercando di porre rimedio con frettolose acquisizioni di dosi e con giustificazioni un po’ fumose alle critiche...