Vediamo finalmente la luce in fondo al tunnel della pandemia. L’8 dicembre ha segnato la svolta con la prima persona vaccinata (nel Regno Unito) dopo l’autorizzazione ufficiale per l’impiego del vaccino Pfizer/BioNTech. Sono seguiti i primi vaccinati negli Stati Uniti e in Canada. È poi arrivata negli USA l’approvazione del secondo vaccino (Moderna). E di vaccini che hanno concluso la fase 3 della sperimentazione (quella dei test su decine di migliaia di volontari) ce ne sono altri.

Sabato è stata la volta del nostro Paese, con l’omologazione da parte di SwissMedic, l’annuncio di Alain Berset e, ieri, la notizia che i sette consiglieri federali si faranno vaccinare. È davvero la svolta. Ci auguriamo che l’organizzazione logistica in tutto il Paese sia in grado di accelerare i tempi della campagna...