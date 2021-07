Mentre la curva dei contagi ha ripreso a crescere dappertutto, in vari Paesi il cerchio si sta stringendo attorno ai non vaccinati. In Francia, Emmanuel Macron non è andato tanto per il sottile. Ha obbligato il personale sanitario a immunizzarsi entro metà settembre, pena la sospensione dal lavoro e, di conseguenza, dello stipendio; e ha esteso l’uso del certificato vaccinale a molti settori della vita quotidiana. Il Governo di Roma, che in primavera era stato il primo a prevedere un obbligo vaccinale per il personale curante, ha operato un giro di vite che renderà obbligatorio il «Green pass» dal 6 agosto per tutte le persone intenzionate a frequentare bar e ristoranti (al chiuso), eventi, musei, piscine e manifestazioni sportive. In Svizzera, l’obbligo di esibire il certificato COVID resta...