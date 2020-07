Arriverà il vaccino contro il SARS-CoV-2? E se sì, quando? Siamo tuttora bombardati da informazioni contrastanti su come il coronavirus possa infettarci e su quali siano i modi migliori per ridurre i rischi. Gli esperti, virologi, infettivologi e altri, anziché chiarirci le idee fanno a gara nel confondercele, soprattutto quando si fanno sopraffare dal protagonismo e dal narcisismo (brutte bestie che, come il virus, non guardano in faccia a nessuno; e fanno perdere la faccia a molti). I governi impongono provvedimenti che vanno in tutte le direzioni, anche le più assurde (si pensi a quei Paesi che decretano l’obbligo della mascherina all’aperto, perfino in spiaggia e pur garantita la distanza sociale). Solo l’arrivo di un vaccino porrà fine a questa incredibile babele politico-sanitaria, mettendo...