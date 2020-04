La notizia è di portata storica. Nei giorni scorsi i 3.200 soci della grande cooperativa vitivinicola vallesana Provins (il maggiore produttore di vino in Svizzera) hanno plebiscitato con voto per corrispondenza (pandemia oblige) la trasformazione della cooperativa in società per azioni e l’aumento di capitale che farà della cooperativa agricola svizzera Fenaco l’azionista maggioritario, col 70% delle azioni e tre membri su cinque nel CdA. In gravissime difficoltà finanziarie, con questa operazione Provins viene salvata ma cambia pelle e padrone. Dopo Orsat, fallita negli anni Ottanta e ripresa prima dal Credit Suisse e poi da altri gruppi, ecco che anche il secondo grande pilastro della viticoltura vallesana deve far capo a gruppi esterni per salvarsi. È pur vero che il colosso Fenaco (6,7...