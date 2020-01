Non c’è il due senza il tre. Il detto non vale per quelli che abbiamo definito i miracoli di Roger Federer. Quando il basilese, tra molti anni, racconterà ai nipotini le sue imprese all’Australian Open 2020 due incontri gli torneranno in mente: quello contro l’australiano John Millman, vinto al primo supertiebreak della storia a Melbourne, e il quarto di finale contro l’americano...