Al di là della dura battaglia interna sui capitoli specifici del Recovery Fund e del bilancio UE, nel vertice di Bruxelles sono chiaramente riemersi alcuni nodi economici di rilievo, destinati in un modo o nell’altro a pesare ancora sul percorso dell’Unione europea. Due soprattutto: i conti pubblici dei Paesi membri; la verifica dell’applicazione delle misure anti crisi e dell’attuazione delle riforme economiche necessarie. Rispetto a questi nodi, è troppo parziale la narrazione prevalente in Italia e in altri Paesi del Sud Europa, secondo la quale gli ostacoli contro le intese sono stati posti solo dal Nord Europa e in particolare dai Paesi frugali (Olanda, Svezia, Austria, Danimarca). I Paesi frugali in realtà hanno messo sul tavolo questioni non pretestuose ma ben esistenti, rispetto alle...