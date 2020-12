Questa sera ci saremmo dovuti ritrovare al LAC per il concerto sponsorizzato dal nostro giornale, con un programma quasi interamente beethoveniano, in particolare con il Terzo concerto per pianoforte e orchestra e con la Quinta sinfonia. Due opere straordinarie, entrambe in do minore, la tonalità della malinconia e del conflitto, che l’individualismo di Ludwig van Beethoven esaspera ed esalta soprattutto nel capolavoro sinfonico in cui la dialettica della forma-sonata raggiunge probabilmente il punto più elevato della creatività musicale. Avevamo scelto questo appuntamento di fine anno per celebrare i 250 anni della nascita del genio di Bonn, fiduciosi, a quel momento, di poter anche marcare così il superamento della crisi pandemica che soffoca le nostre libertà. Nessun altro brano musicale...