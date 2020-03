Secondo Edward Luttwak il coronavirus è il virus della verità. Toglie la maschera alle debolezze, ipocrisie e anche bassezze di regimi e individui, fortunatamente minoranza. Così, se da un lato abbiamo esempi straordinari e straordinariamente numerosi di altruismo, dall’altro vediamo comportamenti che ripugnano. Nelle reti sociali, che esasperano la reazione psicologica dell’uomo di fronte alla paura (la caccia al colpevole), vengono pubblicate foto di rari anziani da esporre al pubblico ludibrio perché colti all’aperto in prossimità di negozi di alimentari. Che tristezza questi delatori/odiatori compulsivi. Scattare la fotografia di nascosto, appostati come cecchini, smanettare sul cellulare, vomitare le due o tre righe accusatorie e aspettare compiaciuti i like di ritorno e i commentacci...