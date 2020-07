Il mondo in generale, compresa la Svizzera, era impreparato ad affrontare una crisi come quella del coronavirus. Non alludo a problemi sanitari poiché non posseggo le conoscenze occorrenti per esprimere un’opinione sensata in questo ambito. Osservo soltanto, di passaggio, che le autorità, se avessero voluto prendere immediatamente provvedimenti forti, come a mio giudizio sarebbe stato opportuno, si sarebbero trovate di fronte a resistenze da parte dell’economia e della popolazione. Se poi tali provvedimenti avessero prodotto rapidamente un esito positivo, invece di raccogliere elogi, avrebbero subito critiche di questo genere: «Ecco, la pandemia non era così grave, ci sono stati chiesti sacrifici inutili». Ora forse devono vedersela con una seconda ondata. Davvero non invidio la loro posizione....