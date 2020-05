Accanto all’economia, anche il settore previdenziale è destinato a subire i contraccolpi della pandemia. La crisi rischia di aggravare i problemi strutturali dei due pilastri, in particolare del primo, che soffre di malattie pregresse. La ricerca di soluzioni per dare stabilità all’AVS e alla previdenza professionale sarà confrontata a grosse difficoltà. Lo shock del virus ha fatto passare in secondo piano che nel 2019, per il sesto anno consecutivo, il risultato di ripartizione dell’AVS, vale a dire la differenza fra le entrate (contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro e finanziamenti federali) e le uscite per pagare le rendite, è stato negativo. Le cifre rosse, pari a 1,17 miliardi di franchi, sono state più che compensate dall’ottimo rendimento degli investimenti del fondo di compensazione,...