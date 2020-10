È stata ampiamente ripresa dai media di tutto il mondo, nei giorni scorsi, l’affermazione del Fondo monetario internazionale sulla necessità di non interrompere il flusso di spese pubbliche straordinarie, sino a quando la crisi del coronavirus non sarà superata. Molto meno però è stata ripresa un’altra affermazione presente nella stessa analisi dell’FMI e cioè l’invito ai Paesi con un forte disavanzo a cominciare da subito a eliminare sprechi e spese pubbliche improduttive, tenendo presente che dovranno poi ridurre i deficit più in fretta di chi è entrato nella crisi con i conti in ordine. Se si guarda alla realtà, un’affermazione non può essere separata dall’altra.

Da un lato è inevitabile che in questa crisi del coronavirus gli Stati si facciano carico di spese straordinarie a sostegno di...