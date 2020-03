Caro Lettore,

ci siamo svegliati piccoli, indifesi, vulnerabili, toccati così profondamente.

E sì, non eravamo pronti.

E sì, davamo tutto per scontato.

Tutto quello che vivevamo era per noi per acquisito, mai messo in discussione, dall’uscire per una pizza, all’andare al teatro, al cinema, allo stadio, persino una passeggiata in centro.

Ed invece... è cambiato tutto, ed è stato sufficiente un piccolo minuscolo microrganismo acellulare con caratteristiche di parassita obbligato; si definisce proprio così, un parassita obbligato, obbligato a vivere in qualcun altro per poter sopravvivere.

È bastato questo, non un evento catastrofico, non una guerra nucleare fra superpotenze, ma un microrganismo trasmessosi dalla specie animale all’uomo.

Se ne andrà, certamente, lo sconfiggeremo, certamente, la scienza...