Nel giorno in cui in Italia il Green pass prende il largo diventando di fatto la chiave d’accesso per ristoranti, musei e, dal mese prossimo, anche per treni a lunga percorrenza, in Svizzera a dominare è la prudenza e lo status quo. In questa fase non si prevede un inasprimento delle misure, men che meno un allentamento. Ci troviamo in un momento in cui il panico per i potenziali effetti della variante Delta o il ricatto nei confronti di chi è reticente a farsi vaccinare, assumerebbero la forma di reazioni controproducenti, rischiando di radicalizzare ulteriormente i fronti creando una società a due velocità tra vaccinati e non vaccinati. La tolleranza è una delle virtù elvetiche e il modello del pass come condizione imprescindibile per muoversi in una società liberale che rigetta le regole...