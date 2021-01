L’inusuale edizione online del World Economic Forum di Davos, che si è chiusa ieri, non ha potuto attirare l’attenzione mondiale allo stesso modo dell’incontro fisico tradizionale nel canton Grigioni, ma ha permesso comunque di conoscere meglio le attuali posizioni di un buon numero di leader della politica e dell’economia. Tra i temi presenti negli interventi principali, tre sono in particolare emersi: pandemia e vaccini; misure dei singoli Paesi e delle banche centrali per la ripresa economica; sviluppo di una nuova globalizzazione economica, più inclusiva.

La lotta contro il coronavirus ha inevitabilmente occupato buona parte della scena. Questa lotta deve essere comune e mondiale, su ciò c’è largo consenso. Però, diciamo, nei fatti non sempre le azioni coincidono esattamente con le dichiarazioni....