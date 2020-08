Ha fatto ormai il giro del mondo il video girato a Minsk nella notte del 10 agosto, nel quale si vede come è realmente morto il manifestante Alexander Taraikovsky. L’uomo cammina con le braccia alzate verso le forze di sicurezza che sparano lacrimogeni sulla folla. È ben visibile dagli agenti in assetto antisommossa e non rappresenta alcuna minaccia reale, eppure viene colpito in pieno petto. Alexander fa ancora un paio di passi e poi crolla al suolo. Prima che apparisse il video, il regime di Lukashenko aveva fornito una falsa ricostruzione dei fatti, sostenendo che il manifestante era morto nell’esplosione di un ordigno che teneva tra le mani. Nulla di nuovo se un regime dittatoriale cerca di nascondere i propri misfatti offrendo alla popolazione una rappresentazione distorta della realtà....