La cancelliera tedesca Angela Merkel dopo 16 anni passati alla guida del Governo uscirà di scena all’indomani delle elezioni federali del prossimo 26 settembre. Cosa lascerà dietro di se è ancora tutto da definire, ma per il momento i possibili scenari non appaiono promettenti. La «sua» CDU (l’Unione cristiano-democratica) ha iniziato male l’anno subendo un tracollo nelle elezioni regionali dello scorso marzo nel Baden-Württemberg e in Renania-Palatinato. I conservatori tedeschi (CDU/CSU) sono in forte calo nei sondaggi a causa del malcontento per come il Governo federale ha finora gestito la pandemia e per gli scandali che hanno coinvolto alcuni esponenti dell’Unione (CDU/CSU) negli ultimi mesi. Si va da loschi affari nella vendita delle mascherine ad attività lobbistiche svolte da alcuni...