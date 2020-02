Sta accadendo qualcosa di molto interessante. Ce lo ripetono ormai da qualche anno: viviamo sempre di più in una società dell’immagine. Lo si dice in un senso preciso. L’immagine sarebbe il modo in cui ci mostriamo, e soprattutto il modo in cui vorremmo essere riconosciuti. Accade da tempo, da molto prima che i telefoni cellulari e gli smartphone diventassero strumenti irrinunciabili per catturare il mondo, facendosi memoria di quello che siamo e che saremo. Però oggi la civiltà dell’immagine non è il modo in cui ci mostriamo, ma è il modo in cui catturiamo il mondo, il modo in cui lo leggiamo: non si tratta di noi, si tratta di quello che è fuori di noi. Agli osservatori più attenti non sarà sfuggita la maniera di utilizzare l’obbiettivo fotografico degli smartphone. Certo, per immortalare un bel panorama. Certo, per ritrarsi in un selfie, magari con gli amici. Certo, per fermare un momento irrinunciabile. Ma poi anche per prendere appunti, anche per memorizzare qualcosa che ci servirà più avanti. Alle volte per mettere in memoria un documento, una didascalia di un quadro in un museo, un orario di un negozio da tenere a mente, con i giorni di chiusura. Oppure una libreria Ikea, con tanto di prezzo e possibili dimensioni. Un tempo si prendeva il taccuino e si scrivevano appunti. Oggi le cose si fotografano.