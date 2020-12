Vien quasi voglia di ringraziare la pandemia e i suoi effetti nefasti sul calendario. No, non siamo matti. È quel Lugano-Young Boys in prospettiva che ci stuzzica ed esalta allo stesso tempo. Agendato a inizio novembre, il match di Cornaredo era saltato a causa della quarantena e dello stop imposti ai bianconeri. La Lega non ha ancora comunicato la data del recupero, ma se si giocasse ora, la sfida varrebbe nientemeno che la testa della classifica. Una vetta meritata oltretutto, sia su un fronte sia sull’altro. Anche quello bianconero, certo. Ecco perché ci sentiamo addirittura di osare: quando lo scontro andrà effettivamente in scena - probabilmente a inizio 2021 - non saremmo poi così sorpresi nel vedere le due squadre ancora appaiate ai piani alti della graduatoria.

