Tranciato di brutto dalle urne, salvato e reso incolume dal Senato anche dopo il secondo processo di «impeachment» intentato contro di lui. Il rischio è che l’ex- presidente Donald Trump incarni a ripetizione la sindrome del «Comeback Kid» e che, in base alla legge della fisica politica,torni perennemente a galla come il diavoletto di Pascal. Per l’America in generale tale dinamica comporta una conseguenza profondamente negativa: come in psicologia si parla di mancata elaborazione del lutto, l’insufficiente ripudio di Trump non permette di lasciarselo completamente alle spalle, ma anzi lo rende libero di popolare come l’ombra di Banquo nel shakespeariano Macbeth gli incubi di chi aveva deciso di voltare pagina.

Da oggi in poi occorre però spalmare nel tempo le conseguenze che porta con sé il...