Avevamo tra le mani un tesoro, una parte di questo è stata buttata. Fortunatamente ne resta un’altra parte, che però ora va difesa. Il tesoro è l’inflazione molto bassa. La compagine che lo ha intaccato vede al suo vertice le banche centrali che hanno teorizzato l’aumento del rincaro. Ma a creare consenso sulla presunta necessità di inflazione più alta sono stati pure esponenti della politica e dell’economia, economisti, analisti e commentatori, anche nostrani. Solo una minoranza si è opposta a questo esercito che ha trovato convergenza su quello che ci ha indicato per anni come il vero nemico della crescita economica: la deflazione, cioè la diminuzione dei prezzi. Per questo, ci hanno ripetuto, ci voleva più inflazione.

Non era così. I risultati negativi di questa posizione pro inflazione...