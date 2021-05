I recenti aumenti dell’inflazione in quasi tutti i paesi economicamente importanti e le conseguenti tensioni sui tassi di interesse stanno influendo notevolmente sul comportamento degli investitori. In particolare ha impressionato il rincaro del 4,2% registrato negli Stati Uniti da aprile 2020 ad aprile 2021. Nell’area dell’euro, con l’1,6%, l’evoluzione dei prezzi nel medesimo periodo di tempo è stata meno forte, ma pur sempre alta e in rapida crescita, soprattutto facendo il confronto con l’1,3% di marzo e lo 0,9% di febbraio. Per mettere questi dati nella luce giusta bisogna però tener conto di alcune particolarità. Nei primi mesi del 2020, a causa della pandemia, i prezzi erano scesi, per cui rispetto a quelli attuali lo sbalzo è risultato considerevole. Sarà così, anzi probabilmente ancor...