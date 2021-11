Dove sono finiti i sostenitori dell’inflazione? Per anni ci hanno ripetuto che il vero nemico era la deflazione, cioè la diminuzione dei prezzi, e ora che l’inflazione sta aumentando molti degli stessi ci dicono che la situazione è preoccupante. C’è chi scrive che con questo rincaro siamo nel bel mezzo di una tempesta internazionale perfetta. C’è chi ci spiega che all’inflazione mondiale attuale non contribuisce una forte domanda di beni e servizi che supera l’offerta (e cosa sono allora i tanto richiamati colli di bottiglia su prodotti come i chip e sulle materie prime?). C’è chi ipotizza un’ondata di marcati aumenti dei prezzi nei supermercati anche alle nostre latitudini, nonostante per ora non ci siano allarmi né dei distributori né dell’organizzazione dei consumatori. E così via. La confusione...