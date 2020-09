L’anno prossimo a Losanna aprirà una filiale di Scuola 42, un istituto formativo privato e gratuito, aperto a tutti coloro che hanno voglia di diventare programmatori informatici senza necessariamente aver seguito un curricolo formativo specifico. Scuola 42 è un progetto innovativo lanciato a Parigi nel 2013 e finanziato dall’imprenditore Xavier Niel, fondatore del grande gruppo francese di telefonia mobile Iliad Free. Le sue caratteristiche? Fornisce una formazione superiore (a partire dai 18 anni) di programmatore informatico secondo modalità di auto-apprendimento in équipe. Non ci sono professori; i partecipanti sono dei pari grado (peer to peer teaching) che interagiscono e svolgono funzione di tutor gli uni verso gli altri. I dirigenti dell’istituto hanno funzione di coordinamento e di...