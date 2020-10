Quando una calamità ha una dimensione universale è inevitabile che se ne parli ovunque e se si protrae è inevitabile che se ne parli continuamente. L’ultima di grande risonanza fu la sciagura di Chernobyl, quando i venti e le piogge portarono le particelle radioattive in altri paesi. Della COVID-19 parlano e scrivono tutti e, a parte i medici, gli scienziati e i giornalisti competenti, molti pretendono anche di conoscerne rimedi e sviluppi.

L’esagerazione ha contribuito anche alla diffusione di un altro virus che è quello del terrore psicologico. Mi sorgono alcune considerazioni sul fatto che si comunichi con termini presi dall’inglese come se fossero di uso corrente anche fra chi non conosce quella lingua, e sono moltissimi fra chi ha un’età che non gli ha permesso l’accesso alle nuove terminologie....