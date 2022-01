L’invenzione della stampa con la tecnica dei caratteri mobili, a metà del Quattrocento, è universalmente riconosciuta come uno dei principali motori che ha generato il progresso umano. La nuova tecnica diede vita a un processo rivoluzionario che permise di diffondere libri in tempi relativamente brevi e a costi decisamente più economici rispetto a quanto capitava sino a quel momento. In altre parole l’innovazione introdotta in Europa da Gutenberg ha drasticamente ampliato l’informazione e le conoscenze sino allora esclusive e circoscritte a pochi privilegiati. Il sapere iniziò quel lungo percorso che l’ha portato a essere ampio e popolare. Di più. Grazie a questa invenzione e alle sue evoluzioni, alcuni secoli dopo è stato possibile allargare la democrazia a strati sempre più ampi della cittadinanza...