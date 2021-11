Può la scienza essere vista come una nemica da combattere? Possiamo preferire un senso di marcia opposto a quello della scienza? Esercizio sterile, perché di fatto viviamo, anche inconsapevolmente, circondati da scienza, dai frutti della scienza del passato. Chi strepita attraverso i social contro il progresso scientifico lo fa senza la piena consapevolezza dei propri usi e delle origini degli stessi (anche perché la stessa tecnologia è scienza). Lo si è capito in questi primi due anni pandemici, nei quali pure si è potuto notare come, anche in Ticino, la scienza sappia essere concreta, sappia produrre fatti. Quegli stessi fatti di cui ha parlato il Premio Nobel, Giorgio Parisi, nel corso della lectio magistralis pronunciata in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico alla Sapienza....