Come un’aquila che dall’alto studia a lungo il territorio e poi, con traiettoria decisa, punta sulla sua preda, così l’ex sindaco di New York Michael Bloomberg irrompe sulle primarie democratiche presentandosi come l’unico, vero anti-Trump. L’ha fatto la scorsa notte partecipando per la prima volta a Las Vegas ad un dibattito televisivo con i suoi co-aspiranti candidati democratici,...